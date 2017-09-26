Депутат о фасадах новых домов: Петропавловск – это тот же Шымкент

По словам мажилисвумен, из-за того, что льготное жилье строится в едином архитектурном стиле, города Казахстана становятся похожими друг на друга.

Депутат мажилиса Анар Жаилганова посетовала на отсутствие индивидуальности у строящихся по госпрограмме домов, сообщает Today.kz





"Почему мы в едином стиле должны все делать? Актобе похож на Павлодар. Павлодар – тот же Петропавловск. Петропавловск – тот же Шымкент. Почему мы не даем возможность каждому городу иметь собственный стиль? Деньги выделяются. Разве так трудно по-разному строить эти дома?" - недоумевает она.





Отвечая на вопрос, первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр сообщил, что одним из направлений программы является строительство индивидуального жилья, что и "разбавит" однотипные строения.





"Наш комитет по делам строительства ЖКХ разработал шесть типов проектов домов, которые рекомендованы акиматам. Они сами разработали – одно- и двухэтажные, не похожие друг на друга. Это единый архитектурный стиль. На земельных участках уже строят 294 дома, они будут сданы в Актобе по программе "Нұрлы жер". Очередник за 10 сотками получает жилой дом стоимостью до 120 тысяч тенге за квадратный метр. Кроме того, он получает кредитный продукт ЖССБ, удешевленный до пяти процентов на 15 лет. Вносит 30-процентный взнос и получает заем. Чтобы они не были похожи и не было единого архитектурного стиля, я согласен, он не всегда нужен, но в этом случае в это понятие мы вкладываем лишь то, что они все будут выглядеть презентабельно, а не похожими друг на друга", - сообщил Скляр.





Он отметил, что на первом этапе строительство поселков в разном дизайне запланировано в шести регионах.



