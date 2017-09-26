Сегодня в Nazarbayev University состоялось открытие программы Магистр наук по финансам (MSF)

В интенсивное расписание входят 2 резиденции: локальная – на базе Национального Банка и международная – в одном из финансовых центров мира.

Программа разработана совместно с Национальным Банком РК. В конце октября этого года начнется прием студентов на следующий академический год.





Обучение по программе, с уклоном на финансово-технический аспект и эконометрику, будет проходить на английском языке и длиться 14 месяцев. В интенсивное расписание входят 2 резиденции: локальная – на базе Национального Банка и международная – в одном из финансовых центров мира.





В первый год поступило 101 заявление от желающих пройти обучение, по итогам отбора было зачислено 34 человека. По окончании обучения магистрантам будет присваиваться степень Master of Science in Finance.









По словам Председателя Национального Банка РК Данияра Акишева, принявшего участие в открытии Программы, потребность в квалифицированных кадрах на фоне развития финансового сектора страны высокая.





«Выпускники программы Магистр наук по финансам будут востребованы не только в Национальном Банке, но и в банках второго уровня, аудиторских и консалтинговых компаниях и в других бизнес-структурах», – отметил Данияр Акишев.





«Хороший выпускник программы будет иметь аналитические, количественные знания, навыки и инструменты, например, финансовое моделирование, использование баз данных, навыки Bloomberg, а также необходимые навыки, чтобы убедить людей принять правильные решения», – рассказал Академический директор программы Марек Йохец.





- То, что такая программа открылась, и совместно с Нацбанком, - это очень правильно, именно такое обучение, с упором на количественные методы и анализ, проводится сейчас на Западе, - говорит Аскар Елемесов, независимый директор - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк». - Тем более у Nazarbayev University очень хорошая международная репутация. Традиционно финансистов готовили в Алматы, но и Астана все больше становится не только административно-культурным, но и образовательным центром страны.







