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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

26 сентября 2017, 17:35

Ожидается гроза и усиление ветра.

Казахстанские синоптики в ближайшие сутки прогнозируют усиление ветра. В нескольких областях из-за этого объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

Так, днем 27 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, усиление западного, юго-западного ветра местами 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

Сутки 27 сентября в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 м/с.

Сутки 27 сентября местами по Южно-Казахстанской области ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

Фото: ntv.ru

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