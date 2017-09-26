В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
26 сентября 2017, 17:35
Ожидается гроза и усиление ветра.
Казахстанские синоптики в ближайшие сутки прогнозируют усиление ветра. В нескольких областях из-за этого объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.
Так, днем 27 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, усиление западного, юго-западного ветра местами 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.
Сутки 27 сентября в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 м/с.
Сутки 27 сентября местами по Южно-Казахстанской области ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.
Фото: ntv.ru
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