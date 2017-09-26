В соответствии с подпунктом 30) статьи 25 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан» утверждены Правила содержания, технического обслуживания и ремонта городского рельсового транспорта.

В частности, городской рельсовый транспорт содержится транспортным предприятием в исправном состоянии, обеспечивающем его бесперебойную работу и безопасность движения.

Каждая единица городского рельсового транспорта обеспечивается отличительными знаками и надписями: номер, табличка завода-изготовителя, вес тары, таблички и надписи об освидетельствовании резервуаров и контрольных приборов.

На каждую единицу городского рельсового транспорта ведется технический паспорт, содержащий технические и эксплуатационные характеристики, а также журнал технического состояния.

Транспортное предприятие обеспечивает содержание городского рельсового транспорта в исправном состоянии, путем проведения технического обслуживания и ремонта.

Предупреждение появления каких-либо неисправностей и обеспечение длительных сроков службы городского рельсового транспорта обеспечивается лицами, определяемыми транспортными предприятиями ответственными за их содержание.

В течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;