Ученые объяснили склонность людей к некрофилии

Социолог Марк Петтигрю (Mark Pettigrew) из Университета Лидса в Великобритании опубликовал статью в Journal of Sexual Aggression, в которой раскрыл связь между синдромом спящей красавицы (сомнофилией), названной так в честь героини одноименной сказки, и некрофилией. По мнению ученого, причиной сексуального влечения к мертвым телам может стать половое возбуждение при виде беззащитных спящих людей.

Синдромом спящей красавицы называется парафилия (сексуальное отклонение), которая заключается в навязчивом стремлении к совокуплению со спящим или находящимся в бессознательном состоянии человеком. Эта девиация часто упоминается в художественной литературе. Так, в сказке неаполитанского писателя Джамбаттисты Базиле «Солнце, Луна и Талия», которая считается предшественницей «Спящей красавицы» Шарля Перро, имеется сцена изнасилования королем заснувшей долгим сном принцессы. По словам специалистов, эта сцена также воплощает некрофильную фантазию.

Согласно Петтигрю, нет доказательств, что все или хотя бы большинство сомнофилов превращаются в некрофилов, однако исследователи допускают связь между двумя парафилиями, учитывая сходство между ними.

В статье социолога описывается случай человека, который в детстве подвергался насилию со стороны взрослого мужчины, а в подростковом возрасте страдал от подавленной сексуальности. В результате он стал испытывать половое влечение к спящим людям, поскольку те не могли «отвергнуть» его, а также были легко доступны и беспомощны. Во взрослом возрасте из-за страха оказаться брошенным он задушил своего партнера. В дальнейшем мужчина убил еще несколько человек и начал осуществлять акты некрофилии.

По словам Петтигрю, это является доказательством превращения одной девиации в другую, при этом причиной такого психосексуального развития является подавленная сексуальность. В обеих парафилиях главным мотивом совершения сексуального акта является наличие партнера, не способного сопротивляться. Однако в случае со спящими людьми существует высокий риск оказаться разоблаченным, поэтому потенциальные некрофилы отдают предпочтение более безопасным объектам желания.

Источник: Лента.ру