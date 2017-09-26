Спасатели РОСО спасли двух девушек в горах Алматы

В минувшие выходные спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда выезжали на поисковые работы в горы. В субботу, 23 сентября, в темное время суток, в Медеуском районе на пике Букреева потерялись две двадцатилетние девушки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Было почти девять часов вечера, когда оперативная группа РОСО встретилась с заявителем и выдвинулась на поиски. Спустя некоторое время спасатели обнаружили девушек, состояние их было в норме, в медицинской помощи не нуждались. Девушек сопроводили до Бутаковского ущелья и передали родственникам. Оперативная группа спасателей вернулась на базу.

На следующий день, в воскресенье, поступил сигнал, что группа из 5 человек не может спуститься вниз с пика Советов, члены группы замерзли и паника, охватившая группу, мешала туристам спокойно сосредоточиться для дальнейшего продвижения вниз. Через некоторое время связь с группой туристов была утеряна. На место предполагаемого маршрута группы выехали семь спасателей РОСО вместе с поисковой собакой. Спустя некоторое время потерявшихся туристов нашли, двум членам группы оказали первую медицинскую помощь. Людей доставили к личному транспорту и вернулись на базу.

Наступает осенняя пора, температура воздуха резко снижается. Помните, что в горах воздух намного холоднее, чем в городе, случаются заморозки. Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, следует внимательно изучить меры безопасного поведения в горной местности. Удобная одежда, обувь, каски, в обязательном порядке должны быть теплые вещи, также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

Фото caravan.kz