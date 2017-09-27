Об изменениях налогообложения НДС и акцизов во взаимной торговле с налогоплательщиками г. Байконур

5 июля 2017 года вступил в силу Протокол об изменении Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией «О статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти» от 23 декабря 1995 года, ратифицированный Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 22-VI.

В соответствии со статьей 12-1 Соглашения обороты по реализации товаров, совершаемые между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным в налоговом органе города Байконур и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на иной территории Республики Казахстан, в случае вывоза товаров с территории города Байконур на иную территорию Республики Казахстан или вывоза товаров с иной территории Республики Казахстан на территорию города Байконур, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке и освобождаются от уплаты акцизов в отношении подакцизных товаров.

Обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов по вывозимым товарам подтверждается следующими документами:

1) договоры (контракты) на основании которых осуществляется реализация и вывоз товаров на территорию (с территории) города Байконур с иной территории (на иную территорию) Республики Казахстан;

2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации товаров;

3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа Республики Казахстан или налогового органа города Байконур по месту нахождения покупателя товара об уплате косвенных налогов;

4) транспортные или иные документы подтверждающие вывоз товаров с территории города Байконур на иную территорию Республики Казахстан или вывоз товаров с иной территории Республики Казахстан на территорию города Байконур;

5) иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС и освобождение от уплаты акцизов, если это предусмотрено законодательством РК и Российской Федерации.

Ввоз товаров на иную территорию Республики Казахстан с территории города Байконур облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан, взимаемыми налоговыми органами Республики Казахстан и уплачиваемыми в бюджет РК, за исключением товаров, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежат налогообложению.

Соответственно, при импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории города Байконур налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов одновременно с заявлением по ФНО 328.00 и декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам по ФНО 320.00 в электронной форме не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Ввоз товаров на территорию города Байконур с иной территории Республики Казахстан облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, взимаемыми налоговым органом города Байконур, за исключением товаров, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат налогообложению при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Эльмира Купешбаева, главный специалист ДГД по Кызылординской области