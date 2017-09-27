Внесены изменения в Альбом форм бухгалтерской документации для госучреждений

Приказом Министра финансов РК от 11 сентября 2017 года № 552 внесены изменения в Альбом форм бухгалтерской документации для государственных учреждений, утвержденный приказом и. о. Министра финансов РК от 2 августа 2011 года № 390.

Внесение изменений потребовалось в связи с необходимостью учета исчисленных, начисленных, перечисленных и уплаченных сумм отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования.

В частности, в новой редакции изложены:

- форма № 405 - Мемориальный ордер 5 «Свод расчетных ведомостей по заработной плате и стипендиям».

На основании Свода по форме № 405 в мемориальном ордере 5 производится удержание ИПН, взносов на ОСМС, исчисление социального налога, начисление обязательных социальных отчислений, отчислений на ОСМС, удержание ОПВ, начисление социального пособия по временной нетрудоспособности и другие удержания и начисления;

- форма № 417 - Карточка-справка (Лицевой счет).

Справка по форме № 417 (Лицевой счет) открывается на каждого работающего сотрудника ежегодно. В форме № 417 (Лицевой счет) отражаются все сведения о работнике: количество отработанных дней в месяц, количество дней отпуска и больничного листа, начисление по видам (должностной оклад, отпускные, по временной нетрудоспособности, надбавки и доплаты), суммы и наименование удержаний (обязательные пенсионные отчисления, ИПН, взносы на ОСМС и прочие удержания), а также ежемесячную сумму перечисленных социальных отчислений, социального налога и отчислений на ОСМС;

- форма № 451 - Карточка учета обязательных пенсионных взносов.

Карточка по форме № 451 ведется для получения полной информации об удержанных и перечисленных пенсионных взносах физического лица (работника государственного учреждения).

Изменения вводятся в действие со дня государственной регистрации приказа.