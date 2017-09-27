Среда в Казахстане будет дождливой
27 сентября 2017, 06:00
Местами ожидается туман, усиление ветра.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди, на юге с грозой, лишь на востоке, юго-востоке и крайнем севере ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20, в Южно-Казахстанской области порывы 23 м/с.
В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно, +7°.
В Алматы: преимущественно ясно +20°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: arnapress.kz
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