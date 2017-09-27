Король разрешил саудовским женщинам водить машину

Эту информацию подтвердили и в МИД Саудовской Аравии. Как отмечают дипломаты, по поручению короля будет созвана комиссия, которая изучит меры, которые позволят предоставить женщинам права на вождение машины. В комиссию войдут чиновники МВД, министерств труда, финансов и соцразвития.





Своё решение монарх принимал со ссылкой на "негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем". Он также указал на "положительные аспекты" снятия этого запрета.





Королевский указ подчеркивает, что реализация прав на управление автомобилем должна проводиться по законам шариата.





Сейчас в Саудовской Аравии прямого запрета на управление машиной для женщин нет, однако получить водительское удостоверение они не могут. В случае, если женщина будет замечена за рулём автомобиля, ей может быть выписан крупный штраф.