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Король разрешил саудовским женщинам водить машину

27 сентября 2017, 06:49

Жительницы королевства впервые в истории получили право на управление автомобилем. Прежде их за это могли оштрафовать.

Женщины Саудовской Аравии впервые в истории королевства получили право управлять автомобилем. Указ, дающий жительницам такую привилегию, выпустил король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщает Лайф.

Эту информацию подтвердили и в МИД Саудовской Аравии. Как отмечают дипломаты, по поручению короля будет созвана комиссия, которая изучит меры, которые позволят предоставить женщинам права на вождение машины. В комиссию войдут чиновники МВД, министерств труда, финансов и соцразвития.

Своё решение монарх принимал со ссылкой на "негативные последствия того, что женщины не могут управлять автомобилем". Он также указал на "положительные аспекты" снятия этого запрета.

Королевский указ подчеркивает, что реализация прав на управление автомобилем должна проводиться по законам шариата.

Сейчас в Саудовской Аравии прямого запрета на управление машиной для женщин нет, однако получить водительское удостоверение они не могут. В случае, если женщина будет замечена за рулём автомобиля, ей может быть выписан крупный штраф.

Фото: РИА Новости

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