Полицейских, которых путешественник из России обвинил в вымогательстве, наказали
27 сентября 2017, 09:52
Озвучены итоги проверки жалобы путешественников из России на казахстанских полицейских.
Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева озвучила итоги проверки по факту жалобы российских путешественников на казахстанских дорожных полицейских, передает Zakon.kz.
"По критической публикации в Фейсбуке российского блогера Евгения Золотухина в адрес сотрудников дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области проведена служебная проверка. По итогам проверки за нарушения требований должностных инструкций и ведомственных приказов указанные в публикации сотрудники дорожно-патрульной полиции и их непосредственные командиры привлечены к дисциплинарной ответственности", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель КАП МВД РК.
При этом она отметила, что остановили машину россиян наши полицейские правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства (статья 52 Закона РК «О дорожном движении»), где одной из причин остановки транспортных средств является проверка у водителя документов при проведении оперативно-профилактических мероприятий).
"Так как в период с 12 по 16 сентября т.г. в стране проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»", - резюмировала Лукьянина-Костерева.
Напомним, большой резонанс вызвала публикация журналиста в российском издании о том, как он столкнулся с дорожными полицейскими, во время поездки в Казахстан. Автор был возмущен действиями полицейских, которые, по его словам, занимались вымогательством.
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