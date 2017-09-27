Прогноз ВОЗ: к 2025 году в мире будет оставаться миллиард курильщиков

На прошлой неделе в Нью-Йорке прошел глобальный форум по табаку и никотину. Здесь традиционно обсуждаются различные вопросы, связанные со снижением вреда от курения, приводятся результаты последних исследований, а также демонстрируются новые табачные и никотиновые продукты, которые имеют потенциал к снижению вреда по сравнению с обычными сигаретами. Жаркие дискуссии ученых о никотине и рассуждения политиков о регулировании табака – глобальный никотиновый форум собирает всех, кто так или иначе связан с курением, включая производителей сигарет, которые принимают активное участие в обсуждениях, передает abctv.kz





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2025 году в мире, несмотря на всю пропаганду здорового образа жизни, будет оставаться около миллиарда курильщиков. Поэтому в ближайшие 10 лет отказ от курения среди населения маловероятен, и сигаретные компании стараются уделять больше внимания новым продуктам с пониженным риском.





Например, на форуме не впервые прозвучало заявление табачного гиганта Philip Morris International (PMI) о смене направления развития компании в сторону разработки инновационных продуктов с потенциалом пониженного риска.





Во время форума известный казахстанский блогер Ержан Рашев получил возможность задать вопросы Марку Файерстоуну (Marc Firestone), старшему вице-президенту и главному юрисконсульту компании PMI.





– Cегодня в своей речи Вы упоминали о трансформации PMI. Похоже, что компания избирает совершенно новое направление, принимая на себя риски и вложив все ресурсы в разработку инноваций, которые потенциально принесут пользу общественному здравоохранению. Почему PMI выбрал этот путь, стремясь к будущему без табачного дыма?





– Это совершенно новый путь. Мы четко заявили, что это трансформация. Главный вопрос для нас сейчас заключается в том, как долго сигаретные компании продолжат работать в традиционном сигаретном бизнесе. Мы изучали потребителей нашей продукции – около 150 миллионов пользователей сигарет PMI и миллиард курильщиков в мире, а затем изучили проблемы со здоровьем, связанные с курением. И мы сказали: есть ли у нас альтернатива, которая может отличаться от традиционных сигарет и которая может принести пользу нашим потребителям и обществу? Мы изучали этот вопрос более десяти лет, но только в последние пять лет у нас появились необходимые технологии. Проще говоря, дизайн сигареты не менялся с XIX века. Вы поджигаете сигарету, затягиваетесь, и она генерирует дым – все очень просто с точки зрения того, как это работает. Очень сложно изобрести что-то новое, что курильщик будет вдыхать, получая от этого удовольствие, достаточное, чтобы курильщику переключиться на что-то новое, с меньшим риском для здоровья. Для этого требуются инженерно-конструкторские работы, электроника и физика. Именно технология, которую мы разработали, позволила нам избрать новую стратегию. Для меня самое важное – это не нечто неопределенное, это не концепция на ближайшие 20 лет, а то, что реально уже сегодня. У нас есть технические возможности нагревать табак до нужной температуры. Вот почему мы это делаем. И очень этому рады.





– Имеет смысл регулировать альтернативные, менее вредные продукты таким образом, чтобы побудить всех участников рынка инвестировать в инновации в этой области. С учетом этого какова самая правильная модель регулирования, которая должна применяться к продуктам без табачного дыма?





– Очень хороший вопрос. На мой взгляд, когда вы изучаете нормативную базу, вам сначала нужно понять, каков статус-кво. А статус-кво таков: сигареты уже есть на рынке, и есть консенсус в отношении того, что у них есть серьезные побочные эффекты для здоровья. Я думаю, что это должно служить основой для регулирования. По мне, учитывая, что сигареты являются очень опасным способом вдыхания никотина, должна существовать система тщательного надзора, которая направлена на стимулирование инноваций. Потому что у вас может быть нормативная база, в рамках которой могут потребоваться многие годы для получения разрешения на новый продукт. Это то, что я называю очень долгой историей. Я понимаю, почему некоторые продукты подпадают под действие такого законодательства. Но в данном случае, если для выхода продукта на рынок согласно законодательству требуется 10 лет, то эти 10 лет люди продолжают курить. Таким образом, для меня оптимальным вариантом является создание стандартов для продуктов, которых должны придерживаться производители под контролем правительства таким образом, чтобы обеспечить быстрый выход продукта на рынок. Кроме того, нужно иметь определенные стандарты для коммуникации с потребителями, чтобы люди получали необходимую им информацию и могли сделать осознанный выбор. Потребители должны знать, как использовать новые продукты и почему имеет смысл их использовать. Правительство должно обеспечить получение потребителями достоверной информации. И если информация заведомо ложная, правительство должно жестко преследовать таких производителей. Подходящее агентство для этого, которое мне приходит на ум, – наша федеральная торговая комиссия, где на протяжении многих лет они задавали верный вопрос: как разработать оптимальную структуру регулирования, через которую вы пропускаете информацию и благодаря которой вы сможете отследить тех, кто нарушает правила. И я думаю, что это самое правильное.





– Сегодня Вы говорили об «упущенных возможностях» для табачных компаний. К каким возможностям следует присмотреться сейчас в интересах потребителей и общества?





– Я думаю, что упущенные возможности должны быть ключевым моментом во всех нормативных актах, будь то наркотики, устройства, продукты или табак. И концепция такова. Возьмем для примера миллиард мужчин и женщин, которые курят сигареты. Лишь небольшой процент из них бросят курить (что было бы лучше всего). И у вас есть продукт, все данные о котором подтверждают, что это лучшая альтернатива, чем курение. Предположим, что продукт сейчас находится на рынке, и закон говорит, что такого продукта нет, если это не сигарета. Это упущенная возможность. Предположим, что закон говорит, что продукт может выйти на рынок, но вы ничего не можете сказать потребителям об этом. А без правильной информации потребитель предпочитает продолжать курить. Была возможность переключить человека с курения на что-то значительно лучшее. Но законодательство делает это маловероятным. И вот у вас есть люди, которые переключились бы на что-то лучшее, но они этого не сделали. Это и есть упущенная возможность. И это должно быть предметом реальной обеспокоенности для людей в Казахстане и всех других странах.





Напомним, что ранее в этом году компания Philip Morris International объявила о стремлении к будущему без табачного дыма.





«Я уверен, что в будущем наступит момент, когда мы в достаточной степени распространим эту новую продукцию, и потребители будут о ней знать, чтобы совместно с правительством начать этап вывода сигарет с рынка. Я надеюсь, это время наступит скоро», – отметил глава PMI Андре Каланцопулос.





Поддерживая заявленную политику, в сентябре 2017 года компания сообщила о намерении инвестировать $1 млрд в борьбу с курением в течение 12 лет. PMI поддерживает недавно созданный фонд «За мир без табачного дыма»: с 2018 года табачная компания будет ежегодно выделять по $80 млн, сказано в ее заявлении. Фонд «За мир без табачного дыма» станет независимой организацией с собственным советом директоров. Фонд возглавил бывший сотрудник Всемирной организации здравоохранения Дерек Ях. Организация будет финансировать исследования об альтернативах традиционным сигаретам.



