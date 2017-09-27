Казахстан и Саудовская Аравия договорились о взаимной выдаче преступников

Пока таких лиц нет, но в случае их установления Соглашение создаcт правовую основу для эффективного сотрудничества двух стран.

Соответствующий проект закона «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче» одобрили депутаты на заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz





«Соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, представляя документ мажилисменам.





Он отметил, что в Соглашении предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней.





«Так, выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера; истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности; может принести ущерб суверенитету и нацбезопасности и общественному порядку или иным интересам либо противоречит Конституции», - сказал замглавы ГП.





Также за преступления, по которому направлен запрос о выдаче, либо лицо находится под следствием или же отбыло наказание в запрашиваемом государстве.





«Выдача запрашивается в целях уголовного преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, национальности, пола, социального статуса, этнической принадлежности или политическим убеждениям. Сейчас лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Саудовской Аравии нет, лиц разыскиваемых властями контрпартнера на территории Казахстана также не установлено», - пояснил А. Лукин.





Но, по его словам, учитывая, что Соглашение носит превентивный характер, в органах полагают, что в случае установления таких лиц, заключение Соглашения в будущем будет создавать хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества двух стран в области борьбы с преступностью.





«В целом, это Соглашение является типовым и сегодня Казахстан заключил 18 двусторонних соглашений со странам дальнего зарубежья. В рамках СНГ действует две многосторонних конвенции - Минская и Кишиневская. В ближайшее время мы планируем подписать аналогичные международные договоры с Бразилией, Иорданией, Македонией, Грецией и Португалией», - заключил докладчик.





Данное Соглашение совершено в Эр-Рияде 25 октября 2016 года.





Ксения Давыдова, Астана



