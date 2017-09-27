В Мехико цистерна с водой протаранила почти два десятка автомобилей
27 сентября 2017, 11:12
Не менее 20 человек получили различные травмы, одного из пострадавших вертолетом доставили в больницу.
Цистерна с водой стала причиной гибели четырех человек в Мехико в результате ее столкновения сразу с 18 автомобилями, сообщила во вторник генеральная прокуратура столицы Мексики, передает РИА Новости.
Авария произошла на оживленной городской трассе. Машины стояли у светофора и ждали зеленого сигнала, когда в них сзади на полной скорости врезался водовоз. По предварительной информации, у автоцистерны отказали тормоза, и водитель просто не смог ее остановить.
Удар был такой силы, что одну из легковых машин фактически сплющило и выбросило на стену стоящего рядом здания.
Водить цистерны получил повреждения и остался зажатым в кабине машины, его извлекли спасатели и также направили в госпиталь. Сама же цистерна после столкновения с машинами влетела в стену соседнего здания, пробив в ней огромную дыру.
Фото © Flickr / monocai
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