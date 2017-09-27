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В Мехико цистерна с водой протаранила почти два десятка автомобилей

27 сентября 2017, 11:12

Не менее 20 человек получили различные травмы, одного из пострадавших вертолетом доставили в больницу.

Цистерна с водой стала причиной гибели четырех человек в Мехико в результате ее столкновения сразу с 18 автомобилями, сообщила во вторник генеральная прокуратура столицы Мексики, передает РИА Новости.

Авария произошла на оживленной городской трассе. Машины стояли у светофора и ждали зеленого сигнала, когда в них сзади на полной скорости врезался водовоз. По предварительной информации, у автоцистерны отказали тормоза, и водитель просто не смог ее остановить.

Удар был такой силы, что одну из легковых машин фактически сплющило и выбросило на стену стоящего рядом здания.

Водить цистерны получил повреждения и остался зажатым в кабине машины, его извлекли спасатели и также направили в госпиталь. Сама же цистерна после столкновения с машинами влетела в стену соседнего здания, пробив в ней огромную дыру.

Фото © Flickr / monocai

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