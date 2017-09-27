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Россия поможет ОАЭ готовить астронавтов

27 сентября 2017, 11:25

Соглашение было заключено на Международном конгрессе астронавтики, который проходит в австралийской Аделаиде.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение, в рамках которого "Роскосмос" может помочь ОАЭ готовить астронавтов. В Абу-Даби обещают определиться с планами до конца года, передает телеканал "Россия 24".

Соглашение было заключено на Международном конгрессе астронавтики, который проходит в австралийской Аделаиде. Участники, в том числе, празднуют 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли. В 1957 году это удалось сделать СССР.

Но больше всего внимания, конечно, уделяют будущему — например, освоению Луны и Марса. И здесь Россия снова играет одну из ключевых ролей.

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