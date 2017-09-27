Россия поможет ОАЭ готовить астронавтов
27 сентября 2017, 11:25
Соглашение было заключено на Международном конгрессе астронавтики, который проходит в австралийской Аделаиде.
Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение, в рамках которого "Роскосмос" может помочь ОАЭ готовить астронавтов. В Абу-Даби обещают определиться с планами до конца года, передает телеканал "Россия 24".
Соглашение было заключено на Международном конгрессе астронавтики, который проходит в австралийской Аделаиде. Участники, в том числе, празднуют 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли. В 1957 году это удалось сделать СССР.
Но больше всего внимания, конечно, уделяют будущему — например, освоению Луны и Марса. И здесь Россия снова играет одну из ключевых ролей.
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