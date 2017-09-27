В Атырау началась реализация пилотного проекта «Электронное уголовное дело»

Как в идеале будет функционировать система расследования уголовных дел и судопроизводства в электронном виде, редакции ATPress.kz рассказала руководитель администратора судов Атырауской области Гульжан Джумагалиева.

В рамках проекта планируется объединить информационные базы данных ряда республиканских министерств и ведомств. Это Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) органов уголовного преследования, судебную систему «Төрелік» и сервис органов прокуратуры «Заңдылық».

Далее, досудебное расследование любого уголовного дела будет вестись исключительно в электронном формате с использованием кабинетов для «прозрачных» допросов, а также приобретенных для следователей индивидуальных планшетов.

- Все процессуальные действия - допросы, очные ставки и прочие, что ранее приходилось заполнять на бумажных носителях, автоматически попадают в программу «Электронное уголовное дело». По завершении досудебного расследования материалы дела также в электронном виде отправляются на утверждение в прокуратуру, затем - в суд, - говорит Гульжан Джумагалиева.

Возможность своевременно, в рамках процессуальных норм знакомиться и работать с материалами электронного уголовного дела будет предоставлена всем сторонам-участникам уголовного судопроизводства.

Но это в идеале, а пока на практике апробируется электронное санкционирование в части избрания меры пресечения (арест, залог, домашний арест…), санкционирование выемки документов, ареста счетов и других действий, право утверждать которые предоставлено следственному судье по электронному ходатайству органа уголовного преследования.

По словам Г. Джумагалиевой, новшество, в частности, будет дисциплинировать следствие и прокуратуру по части соблюдения сроков, то есть они не смогут «заволокитить» дело. Кроме того, исключена возможность фальсификации, поскольку в электронном уголовном деле будет невозможно что-либо подчистить, исправить, а также изъять какой-либо документ.

Помимо Атырау, пилотный проект электронного санкционирования, начиная с 10 сентября, реализуется еще в трех регионах Казахстана.