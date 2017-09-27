В Сирии уничтожили пятерых полевых командиров "Джебхат ан-нусры"

Для этого была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии.

В провинции Идлиб ликвидировали пятерых полевых командиров, руководивших террористами группировки "Джебхат ан-нусра". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, добавив, что эти боевики 18 сентября напали на российских военных полицейских в провинции Хама, пишет пишет Life.ru





По его словам, для поиска и уничтожения командиров боевиков задействовали всю многоуровневую систему разведки Минобороны в Сирии.





Как заявил представитель Минобороны, были раскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-нусра"*) южнее города Идлиб. В результате по террористам нанесли точный ракетно-авиационный удар.





— В результате удара ликвидированы <…> Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья), — заявил Конашенков.





Также он добавил, что были уничтожены ещё 32 боевика, склад боеприпасов и шесть автомобилей повышенной проходимости.





— Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются, — заключил Конашенков.





Валерий Оленин