Снятые в Алматы трамвайные рельсы продадут на аукционе

Начало строительства ЛРТ, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, планируется в 2019 году.

Напомним, минувшим летом в Алматы проводилась масштабная реконструкция улиц, в том числе частичный демонтаж трамвайных путей. Улица Шевченко после демонтажа стала односторонней, по ней возможно движение только на запад, в то время как по параллельной Курмангазы- только на восток. К тому же на месте снятых рельсов организованы велодорожки.



