Снятые в Алматы трамвайные рельсы продадут на аукционе
27 сентября 2017, 12:33
Переговоры с ВКО и Павлодаром по продаже им оставшихся трамваев продолжаются.
О судьбе снятой в Алматы трамвайной инфраструктуры рассказали в управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает МИА «Казинформ».
По словам заместителя руководителя ведомства Сагындыка Телибаева, общая протяженность трамвайных путей по городу на начало 2017 года составляла 29,6 км.
«Согласно плану работ 2017 года по улицам Шевченко, Кунаева, Торайгырова и Утепова, а также на 23 перекрестках произведен демонтаж трамвайных рельсов с общей протяженностью 16,7 км и уложено асфальтобетонное покрытие. Демонтаж оставшихся трамвайных путей будет рассмотрен в проекте плана в 2018 году», - сказал Сагындык Телибаев.
Судьба демонтированной инфраструктуры пока известна лишь частично.
«Снятые силовые кабели и мощности тяговых подстанций, служивших для обеспечения работы трамваев, сейчас используются для эксплуатации троллейбусов. Рельсы находятся у балансосодержателя трамвайного хозяйства «Алматыэлектротранс», который планирует реализовать рельсы аукционным способом. Переговоры с ВКО и Павлодаром по продаже им оставшихся трамваев продолжаются», - рассказал Сагындык Телибаев.
Начало строительства ЛРТ, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, планируется в 2019 году.
Напомним, минувшим летом в Алматы проводилась масштабная реконструкция улиц, в том числе частичный демонтаж трамвайных путей. Улица Шевченко после демонтажа стала односторонней, по ней возможно движение только на запад, в то время как по параллельной Курмангазы- только на восток. К тому же на месте снятых рельсов организованы велодорожки.
Фото: kazinform.kz
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