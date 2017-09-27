Мажилисмены приступили к работе над проектом Кодекса о недрах и недропользовании

По проекту Кодекса о недрах и недропользовании головным определен Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов в обеспечение Плана Нации, сообщает Zakon.kz.





По проекту Кодекса о недрах и недропользовании головным определен Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, которому поручено подготовить соответствующее заключение.





Проект Кодекса разработан во исполнение поручения Президента Казахстана и регулирует отношения в области разведки, добычи и использования полезных ископаемых.





А Комитету Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности поручена работа над ратификационным законопроектом - Соглашением между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской

госграницы.





И сегодня на пленарном заседании палата после обсуждения одобрила пакет ратификационных законопроектов с Саудовской Аравией. Это соглашения о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.



