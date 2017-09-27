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Мажилисмены приступили к работе над проектом Кодекса о недрах и недропользовании

27 сентября 2017, 12:49

По проекту Кодекса о недрах и недропользовании головным определен Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов в обеспечение Плана Нации, сообщает Zakon.kz.

По проекту Кодекса о недрах и недропользовании головным определен Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, которому поручено подготовить соответствующее заключение.

Проект Кодекса разработан во исполнение поручения Президента Казахстана и регулирует отношения в области разведки, добычи и использования полезных ископаемых.

А Комитету Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности поручена работа над ратификационным законопроектом - Соглашением между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской
госграницы.

И сегодня на пленарном заседании палата после обсуждения одобрила пакет ратификационных законопроектов с Саудовской Аравией. Это соглашения о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.


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