Мажилисмены приступили к работе над проектом Кодекса о недрах и недропользовании
27 сентября 2017, 12:49
По проекту Кодекса о недрах и недропользовании головным определен Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.
На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов в обеспечение Плана Нации, сообщает Zakon.kz.
По проекту Кодекса о недрах и недропользовании головным определен Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, которому поручено подготовить соответствующее заключение.
Проект Кодекса разработан во исполнение поручения Президента Казахстана и регулирует отношения в области разведки, добычи и использования полезных ископаемых.
А Комитету Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности поручена работа над ратификационным законопроектом - Соглашением между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской
госграницы.
И сегодня на пленарном заседании палата после обсуждения одобрила пакет ратификационных законопроектов с Саудовской Аравией. Это соглашения о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.
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