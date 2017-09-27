Госслужащий брал взятки деньгами и Iphone в Алматы
27 сентября 2017, 13:06
Глава отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции вымогал у предпринимателей деньги и продукцию компании Apple.
На семь лет лишения свободы за взятки осудили экс-сотрудника департамента юстиции в Алматы.
По материалам уголовного дела подсудимый А., исполняя обязанности руководителя отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы, в августе 2016 года в ходе проверки на рынке Car city по факту незаконного использования товарного знака компании Toyota Motor Corporation за не изъятие всего контрафакта получил взятку в сумме 200 тысяч тенге. Аналогичное преступление подсудимый совершил в январе 2017, получив взятку также в размере 200 тысяч тенге от предпринимателя, незаконно использующего товарный знак "FIFA".
Далее подсудимый осуществлял проверку по заявлению доверенных лиц компании "AppleInc." в отношении индивидуального предпринимателя по факту незаконного использования товарного знака "Apple" и "Iphone".
Подсудимый А. в сговоре со своим подчиненным, зная, что товар не имеет признаков контрафактности, изъял его полностью. Затем он потребовал в качестве взятки часть изъятой продукции Apple (Apple MacBookPro, Apple Watch, Apple iPhone 7 и др.) на сумму 2 миллиона 738 тысяч тенге. Остальной товар они вернули предпринимателю. В феврале текущего года с заявлением вновь обратились доверенные лица от компании "AppleInc." в отношении индивидуального предпринимателя Т.Л., у которой должностные лица также путем вымогательства получили взятку в виде одной части изъятого товара марки Apple, на общую сумму 1 миллион 234 тысячи тенге.
В суде подсудимый А. свою вину полностью не признал.
Суд признал А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьям 366 (получение взятки), 416 (Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов) УК РК и окончательно назначил ему семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на государственной службе. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Срок наказания исчисляется с момента задержания, то есть с 18 мая 2017 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: Sputnik Казахстан
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