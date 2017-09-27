Госслужащий брал взятки деньгами и Iphone в Алматы

На семь лет лишения свободы за взятки осудили экс-сотрудника департамента юстиции в Алматы.





По материалам уголовного дела подсудимый А., исполняя обязанности руководителя отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы, в августе 2016 года в ходе проверки на рынке Car city по факту незаконного использования товарного знака компании Toyota Motor Corporation за не изъятие всего контрафакта получил взятку в сумме 200 тысяч тенге. Аналогичное преступление подсудимый совершил в январе 2017, получив взятку также в размере 200 тысяч тенге от предпринимателя, незаконно использующего товарный знак "FIFA".



