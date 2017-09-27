Еще один магазин «Доброты» открылся в Алматинской области

В селе Жансугурова Аксуского района открылся небольшой магазин, где вещи можно взять лишь за самую дорогую валюту – слово «спасибо» передает zakon.kz





Социальный магазин находится в одном здании с филиалом «Казпочты». Отметим, что помещение предоставлено при поддержке филиала Палаты предпринимателей и акимата Аксуского района.





Работает бутик ежедневно с утра до вечера. Открылся он хоть не так давно, но уже пользуется большим спросом. Доказательство этому ассортимент товара, который может почти полностью поменяться к вечеру. А все, потому что в селе Жансугурова живут люди с добрыми сердцами. Почти каждый день кто-то приносит вещи. В свою очередь и нуждающиеся берут эти вещи за простое «спасибо».





По словам руководителя Совета деловых женщин Аксуского района Баглан Нарышевой, за месяц магазин «Все за спасибо!» помог более 50 семьям исполнить простую мечту. Ведь зачастую у некоторых нет денег на бюджетный шопинг.





Например, жительница села Светлана Григорьева благодаря такому социальному магазину она собрала детей в школу.









- Очень рада, что у нас открылся такой «добрый» магазин. Ее открытие состоялось перед учебным годом, что очень своевременно. Так как мы без проблем могли одеть с иголки наших детей. Вещи тут все хорошие, чистые, можно сказать, почти новые. Хочу сказать, огромное спасибо организаторам и отзывчивым людям, которые готовы протянуть в трудную минуту свои руки. Вы своим поступком делаете мир добрее, - сквозь слезы сказала многодетная женщина.





Сортируются вещи по простому принципу – детское, мужское, женское. Помимо этого имеются инвалидные коляски, хозяйственные вещи и продовольственные товары.





- Недавно двум людям с ограниченными возможностями переданы коляски. К примеру, многодетные семьи получают по 20-30 необходимых вещей. Сейчас мы активно призываем подключиться фермерские хозяйства, представителей бизнеса в сфере услуг и оказать поддержку. Мы готовы помогать землякам, пережить все трудности, - говорит Баглан Нарышева.





В ближайшее время Совет деловых женщин региона намерен запустить «Все за спасибо!» в городе Капшагай и Каратальском районе. Напомним, что соцмагазины уже открыты в городе Талдыкорган и Кербулакском районе.





Такие магазины, « Все за спасибо», доказывают, что в этом мире не все продается и не все покупается. И добро всегда возвращается, поэтому и вы, дорогой читатель, внесите свой маленький вклад в это дело.



