Наделить родителей детей-инвалидов статусом соцработника предлагает депутат

Мажилисмен Магеррам Магеррамов от фракции народных коммунистов поднял проблемы детей-инвалидов. Свои замечания он озвучил в депутатском запросе к правительству на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как он отметил, инвалидность, это огромное испытание, которое выпадает на долю детей и их родителей.





«В Казахстане многое делается в отношении детей инвалидов, но в тоже время остается значительное количество нерешенных проблем, связанных с ними. К примеру, решение правительства о бесплатной выдаче специальных катетеров для детей, имеющих заболевание спиномозговой грыжи выполняется не во всех регионах и не в полном объеме», - привел пример парламентарий.





Также, по его словам, в средних школах медицинские работники не обучены оказывать помощь по замене катетеров таким детям, в связи с чем ученикам приходится прерывать занятия и идти домой, чтобы сделать эту процедуру, или же менять катетеры в школьных туалетах, что повышает риск инфекционного заражения.





«Существенной проблемой является стоматологическое лечение детей с особыми потребностями. В государственных поликлиниках не везде проводят такое лечение, да к тому же много жалоб от родителей на качество лечения или же удаление зубов детям-инвалидам. В частных же клиниках эти процедуры очень дорогие и как правило специалисты не берутся за оказание стоматологических услуг таким детям, а ведь они также страдают, как и все мы при зубных болях», - пояснил он.





По его словам, главные причины отказов - боязнь и нежелание брать на себя ответственность, и это еще так обстоят дела в крупных городах страны.





«А в сельской местности ситуация намного хуже, в районных больницах не хватает специалистов и необходимой аппаратуры, очень низкая информированность родителей детей инвалидов о тех возможностях на которые они имеют право, в частности на прохождение обследований и лечение в медицинских центрах в том числе и республиканских, получение за государственный счет определенных видов лекарств в поликлиниках», - указал М. Магеррамов.





Во многих случая родители вынуждены самостоятельно объединяться в группы по видам заболеваний своих детей, поддерживать друг друга, делиться информацией по лекарствам, оказанию детям медицинской помощи.





«Стоит напомнить, что семья с ребенком инвалидом, это семья с особым статусом. Особенность такого статуса, это большая занятость родителей решением повседневных проблем ребенка инвалида, дефицит общения, отсутствие постоянной работы и в первую очередь это касается матерей. Мы, народные коммунисты, уже предлагали и вновь говорим о необходимости придать матерям либо одному из опекунов ребенка инвалида статус социальных работников», - считает мажилисмен.





По его мнению, необходимо в том числе прекратить практику ежегодных подтверждений инвалидности ребенка, для получения санаторно-профилактического лечения.





Ксения Давыдова, Астана