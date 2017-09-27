Показ скандально известного фильма "Матильда" разрешили в Казахстане

Историческая драма режиссера Алексея Учителя «Матильда» разрешен к показу в Казахстане. Об этом стало известно сегодня, после того, как в Астане состоялся показ фильма для чиновников из Министерства культуры и спорта и экспертов из Министерства по делам религий и гражданского общества