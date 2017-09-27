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Показ скандально известного фильма "Матильда" разрешили в Казахстане

27 сентября 2017, 15:18

Фильм будет показан во всех кинотеатрах Казахстана, для него будут установлены возрастные ограничения 16+.

Историческая драма режиссера Алексея Учителя «Матильда» разрешен к показу в Казахстане. Об этом стало известно сегодня, после того, как в Астане состоялся показ фильма для чиновников из Министерства культуры и спорта и экспертов из Министерства по делам религий и гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

«Решение о прокате фильма в Казахстане было принято после просмотра, на основании понимания контента. Я рад, что на него не повлияло информационное поле, сложившееся после вокруг «Матильды». Конечно, это не семейное кино. Это фильм для взрослой, думающей аудитории», - рассказал генеральный директор компании «Меломан» Вадим Голенко.

Фильм будет показан во всех кинотеатрах Казахстана, для него будут установлены возрастные ограничения 16+.

Драма «Матильда» рассказывает об отношения цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской.

В широкий прокат картина выйдет 26 октября.


Фото: НТВ

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