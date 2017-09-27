Каспийский университет получил народный знак качества «БЕЗУПРЕЧНО»!

Национальная Лига Потребителей наградила Caspian University народным знаком качества «БЕЗУПРЕЧНО»!

Вручение состоялось 23 сентября в Торгово-развлекательном центре ADK.

Народный знак качества «БЕЗУПРЕЧНО» вручается производителям лучших товаров и услуг с 2000 года. Выбор продукции для независимой экспертизы проводится на основе анализа обращений граждан по телефонам «горячей линии».

Цель проекта - формирование цивилизованных отношений на рынке товаров и услуг, улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности отечественных производителей, защита рынка от недобросовестных предпринимателей. Что весьма актуально, ведь каждый год в Лигу поступают десятки тысяч жалоб от потребителей. В 2000 году лига создала центр потребительских исследований по оценке качества продуктов, товаров и услуг, в работе которого принимают участие потребители, независимые эксперты и СМИ.

Вручая ректору КУ Жолдасбеку Нусенову знак качества, президент Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская отметила, что Каспийский университет - один из немногих казахстанских вузов, получивших признание потребителей. Кроме того, это практически единственный вуз, который готовит специалистов нефти и газа в Казахстане.

Стоит отметить, что Торжественная церемония вручения народного знака качества «Безупречно» была организована, в том числе и силами студентов КУ. Так, ведущими церемонии стали студенты Алишер Агибаев и Марселен Камате. Кроме того, ряд номеров вечера был подготовлен учащимися Школы искусств Карины Сарсеновой (входят в состав КУ).