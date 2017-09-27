Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
27 сентября 2017, 15:44
Советник президента Украины Юрий Бирюков отметил, что военнослужащий одного из постов перед самым началом пожара доложил о странном звуке.
Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что диверсия на военном складе возле поселка Калиновка Винницкой области могла быть устроена с помощью беспилотника, передает ТАСС.
По его словам, военнослужащий одного из постов перед самым началом пожара доложил о странном звуке.
"Периметр охранялся надежно, так что "да", похоже на беспилотник", - написал он на своей странице в Facebook.
Пожар на складе в Винницкой области начался вечером 26 сентября. На площади в 60 гектаров хранилось 188 тыс.тонн боеприпасов.
В среду утром стало известно, что Военная прокуратура Украины завела по факту пожара и взрывов на складе боеприпасов уголовное дело по статье "Диверсия".
Фото © REUTERS / Gleb Garanich
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