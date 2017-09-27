Спасатели оценили состояние противопожарной системы в алматинских высотках
27 сентября 2017, 15:58
В поле зрения была исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления и др.
Департамент по ЧС города Алматы провел комиссионное обследование зданий повышенной этажности и высотных зданий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Как отмечают в ведомстве, здания повышенной этажности и высотные здания в силу своей специфики имеют значительную степень потенциальной пожарной опасности по сравнению с другими зданиями.
"Опасность для людей, находящихся в высотных зданиях во время пожаров, усиливается сильным затруднением эвакуации. Для высотных зданий характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые шахты, лестничные клетки. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, где разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения весьма затруднены", - отмечают в Департаменте по ЧС Алматы.
В ходе обследования сотрудники ДЧС проверили соответствие высоток требованиям противопожарной защиты.
"В поле зрения была исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления, автоматические установки пожаротушения, соответствие предъявляемым требованиям к путям эвакуации. Также проверялось наличие и состояние подъездных путей, мест, предназначенных для установки специальной пожарной техники, работоспособность источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения", - рассказали подробности проверок в ведомстве.
По согласованию с Председателями ПКСК, обслуживающими жилые дома города, на информационном стенде, расположенном в подъезде, размещена информация по действиям в случае ЧС, землетрясений с указанием ближайших пунктов сбора.
Всего, по данным ДЧС города, было проверено 317 зданий повышенной этажности и высоток.
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