За взятку в 1 тыс. тенге можно получить штраф почти в 500 тыс. тенге

Многое в борьбе с коррупцией зависит от активного участия всего общества.

В своем ежегодном обращении народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» пятым приоритетом Послания Елбасы назвал институциональные преобразования, безопасность и борьбу с коррупцией. Глава государства отметил, что состояние безопасности становится мерилом сильного и дееспособного государства, где выстроена четкая модель усиления работы по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции, а также многое в борьбе с коррупцией зависит от активного участия всего общества.





Общественный контроль и информирование общественности о реализации антикоррупционной политики являются стержнем деятельности Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Как уполномоченный орган Агентство использует широкий набор методов по установлению обратной связи с населением посредством реализации «Общественных приемных», республиканских акций «От двери к двери!», «В будущее без взяток. Вместе!» и Плана по реализации 10 шагов по сокращению коррупционных проявлений на дорогах.





Департамент Агентства по Южно-Казахстанской области в рамках Плана на постоянной основе проводит комплекс мероприятий, направленных на распространение инструкций по порядку взаимоотношений с сотрудниками

дорожной полиции и транспортного контроля, проведение рейдовых мероприятий на дорогах по выявлению и пресечению фактов злоупотребления должностными положениями участниками дорожного движения.





К примеру, третий шаг по сокращению коррупционных проявлений «Одна взятка – два преступника!» направлен на широкое освещение в средствах массовой информации фактов осуждения за дачу взятки на дорогах. Привлечение к ответственности за коррупционные правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, находятся в компетенции Департамента.





Так, водителем грузовика гражданином А. за беспрепятственное прохождение через таможенный пост «Атамекен» Махтааральского района предоставлено незаконное материальное вознаграждение ведущим специалистам таможенного поста «Атамекен» Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Б. и С. в размере одной тысячи тенге.





Департаментом составлен протокол об административных правонарушениях в отношении гражданина А. (ст. 676 КоАП РК, предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами), а также государственных служащих Б. и С. (ст. 677 КоАП РК, получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом).





В результате районным судом №2 Махтааральского района наложен штраф на гражданина А. в размере 200 МРП в сумме 453 800 тенге и государственных служащих Б. и С. в размере 600 МРП в сумме 1 361 400 тенге каждому (общая сумма наложенного штрафа по статье 677 КоАП РК - 2 722 800 тенге).





Также Толебийским районным судом наложен штраф в отношении гражданина Т. в размере 200 МРП в сумме 453 800 тенге за предоставление незаконного вознаграждения сотрудникам Инспекции транспортного контроля города Астаны.





Во избежание повторения подобных ситуаций Департаментом проведены мероприятия (семинары, круглые столы) направленные на профилактику и предупреждение подобных и иных проявлений коррупции.

В целом, работа акцентирована на превенцию коррупции.





Ғанижан Асанұлы, заместитель руководителя Департамента АДГСПК по ЮКО, заведующий секретариатом совета по этике



