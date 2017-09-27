В чемпионате Казахстана по боксу примут участие все лучшие спортсмены

Казахстанская федерация бокса намерена привлечь к участию в чемпионате страны всех лучших спортсменов из регионов. Исключение не будет сделано ни для чемпиона мира Кайрата Ералиева, ни для других призёров Гамбурга, – они уже успели отдохнуть после первенства мира.

Это решение было принято ещё в июне, сегодня его ещё раз подтвердили на заседании бюро исполкома федерации.

"Мы решили, что всем спортсменам вне зависимости от боёв, проведённых в Гамбурге, нужно участвовать в чемпионате Казахстана. Серьёзных травм в Гамбурге ни у кого не было, боксёры успели восстановиться, а чемпионат страны – очень важное мероприятие и для регионов и для национальной сборной. Вы знаете, что состав сборной формируется по итогам первенства страны. Поэтому все, кто достоин, должны доказать, что могут входить в команду лучших боксёров Казахстана. Так что болельщиков, любителей бокса ждёт красивое зрелище и яркие эмоции" отметил координатор КФБ, государственный тренер по боксу Болат Абдрахманов.

Чемпионат откроется в легкоатлетическом манеже Шымкента 5 ноября, финальные бои и награждение призёров пройдёт 12 ноября.