Альварес: Хочу, чтобы реванш с Головкиным был моим первым боем в 2018 году
27 сентября 2017, 16:50
бой Головкин - Альварес завершился ничьей
Мексиканский боксёр Сауль Альварес сказал, что хочет чтобы матч-реванш с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным сыл первым в следующем году.
«Я хочу, чтобы это был мой первый бой в 2018 году. Я не хочу другой бой, который не будет противостоянием с Головкиным. Это мы пытаемся сделать. Я чувствую, что победил в первом бою. Но это бокс. Я обещал всем, что это будет отличный бой, я доволен тем, что сделал. Болельщики были счастливы, и теперь они хотят видеть реванш», — сказал Альварес в интервью BoxingScene.
Напомним, бой Головкин - Альварес завершился ничьей.
Фото BoxingScene.com
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