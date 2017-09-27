Вместо отпечатков: учёные создали биометрический сканер сердца

Контроль доступа в помещения или использование устройств будут осуществлять по-новому.

Учёные из Университета Буффало создали уникальное устройство для контроля доступа к помещениям или устройствам, пишет пишет Life.ru





Портативный сканер за несколько секунд определит параметры человеческого сердца. В исследовании, опубликованном на сайте университета, сообщается, что чувствительный сканер на основе низкоуровневого радара Доплера определяет параметры сердечной мышцы, уникальные для каждого человека в отдельности.





Запись биометрических параметров, по словам учёных, занимает всего восемь секунд, а в список контрольных показателей попадает не только размер, но и средний ритм сердцебиения. Благодаря практически абсолютной точности система может опознать человека с правами доступа к помещению или электронике с расстояния в 30 метров.





Сергей Андреев