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Вместо отпечатков: учёные создали биометрический сканер сердца

27 сентября 2017, 16:53

Контроль доступа в помещения или использование устройств будут осуществлять по-новому.

Учёные из Университета Буффало создали уникальное устройство для контроля доступа к помещениям или устройствам, пишет Life.ru.

Портативный сканер за несколько секунд определит параметры человеческого сердца. В исследовании, опубликованном на сайте университета, сообщается, что чувствительный сканер на основе низкоуровневого радара Доплера определяет параметры сердечной мышцы, уникальные для каждого человека в отдельности.

Запись биометрических параметров, по словам учёных, занимает всего восемь секунд, а в список контрольных показателей попадает не только размер, но и средний ритм сердцебиения. Благодаря практически абсолютной точности система может опознать человека с правами доступа к помещению или электронике с расстояния в 30 метров.

Сергей Андреев
Фото: © Bob Wilder/University at Buffalo

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