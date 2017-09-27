К 325-летию Ескельды би, в Алматинской области прошла научно-практическая конференция

Конференция прошла во Дворце культуры имени И.Жансугурова. В ней приняли участие видные ученые и общественные деятели области. Мероприятие началось с возложения цветов у мавзолея Ескельды Жылкельдыулы, который находится в Каратальском районе передает zakon.kz





Модератором конференции выступил заместитель акима области Жаксылык Омар. В своей вступительной речи он отметил особую важность подобных мероприятий, помогающих будущему поколению лучше познать историю страны, а также жизнь выдающихся представителей народа.





Затем зрителям был показан короткометражный фильм «Ер Ескелді», где повествовалась его жизнь и труды. Напомним, что Ескельды би славится в народе , как справедливый судья и батыр. Он был честным и храбрым.









По словам заведующего отделом рукописи и текстологии Института литературы и искусства М.Ауэзова Токтара Алибекова, Ескельды би играл весомую роль в решении вопросов внешней политики.





Затем с докладом выступила кандидат исторических наук ЖГУ им.И.Жансугурова, доцент Кулимкоз Сантаевой. Она, как и все другие спикеры в первую очередь отметила мужество и отвагу Ескельды би, проявленные им в годы джунгарского нашествия. Также рассказала, что сам Абылай хан обращался за советами к Ескельды би. При этом он не раз доверял ему дипломатические миссии.





Далее старший преподаватель ЖГУ им.И.Жансугурова, магистр исторических наук Динара Каратаева подчеркнула, что Ескельды – внук знаменитого Толе би.





- В соседних странах – Российской Федерации, Китайской Народной Республике и Республике Узбекистан имеется больше информации о Ескельды би. В Казахстане же, несмотря на то, что он является его Родиной, о прославленном бие очень мало данных,- говрит лауреат премии Президента РК, заслуженный деятель РК Жуматай Шаштайулы.





С завершающим докладом выступил заслуженный деятель РК, доктор юридических наук, профессор, ректор Евразийской юридической академии им. Д.Конаева, член совета по правовой политике при Президенте РК Омирали Жалаири. Он сообщил, что будет создана специальная комиссия для изучения зарубежных исследований и публикаций об Ескельды би, а также в планах посещение этих стран с для того чтобы все увидеть все своими глазами. Любой желающий может присоединиться к этой комисси.





В завершение заместитель акима области Жаксылык Омар , подчеркнул неоценимый вклад Ескельды би в историю казахского народа и добавил, что такие научные конференции будут проводиться на постоянной основе.









Далее конференция продолжилась республиканским айтысом, в котором состязались известные айтыскеры . По результатам 3-е место и приз в размере 500 тысяч тенге достались Сырымбеку Сарсенбаеву, 2-е место и 600 тысяч тенге – Айнур Турсынбаевой. 1-го места удостоен Жандарбек Булгаков, получивший 700 тысяч тенге. Гран-при и приз в размере одного миллиона тенге заслуженно завоевала Сара Токтамысова. Участники айтыса, не завоевавшие призовых мест, получили денежные поощрения в размере 300 тысяч тенге.



