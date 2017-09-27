Дыра в полу: Пользователи Сети поразились казахстанскому школьному туалету

На странице @almaty_tuzdybastau в Instagram появилась фотография уличного туалета одной из школ в селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области , передает Zakon.kz

Пользователи Сети поразились условиям, с которыми приходится мириться детям каждый день.



"Это детский туалет в школе Туздыбастау. Бедные дети обходят целое здание, чтоб дойти до этого страшного туалета. Просим обратить внимание акимату и министерству образования", - говорится в подписи к фотографии.





В комментариях отмечается, что это туалет школы №31.





Комментаторы пишут: "А вонь какая....глаза не открыть", "Мы дежурим всем классом, мамочки, чтоб наши не упали, это ужас", "В 10 школе Белбулака не лучше", "Молодцы, что обратились, давно пора уже было. Будем надеяться, что окажут должную помощь", "До сих пор такой туалет(( И в наши годы тоже был этот туалет", "Если честно, я даже не подозревала, что такие туалеты существуют!".



