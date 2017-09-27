В Казахстане призывают управлять тюрьмами без коррупции

Вопрос, как управлять тюрьмами без коррупции в Казахстане стоит давно. Об этом неоднократно говорил в интервью Zakon.kz известный правозащитник, региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамат Шамбилов, этот вопрос не раз обсуждался на самых разных уровнях и международных конференциях.

Для эффективного управления казахстанскими тюрьмами, представительство Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии неоднократно высказывало свою позицию о том, что уголовно-исполнительную систему необходимо передать из МВД в гражданское ведомство, либо передать в прямое подчинение правительству или создать новое министерство по исполнению наказаний и пробации. Такая идея появилась не случайно.

Как сообщил на одной из международных конференций Иоган Меркель, занимавший в тот момент должность первого заместителя Генерального прокурора РК, а ныне член Конституционного совета РК, ежегодно в Казахстане регистрируется почти 700 заявлений о недозволенных методах дознания и насилия в пенитенциарной системе. И в 90% случаях пытки используются для получения признательных показаний, в 10% - для подавления личности в исправительных учреждениях. Однако, по его словам, за последние пять лет за пытки было осуждено всего 140 должностных лиц. Меркель отметил, что необходимо установить, чтобы заявления о пытках были для МВД приоритетными наравне с другими тяжкими преступлениями - убийствами, изнасилованиями и так далее и что для реабилитации жертв пыток надо изменить законодательство Казахстана, чтобы наши суды могли сами рассматривать такие жалобы по аналогии с процедурами ООН.

Говоря об управлении тюрьмами без коррупции и пыток, региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамат Шамбилов подчеркивал, что «пытки и жестокое обращение в местах ограничения и лишения свободы - одна из самых больших проблем в полицейской и пенитенциарной системе, которая по-прежнему остается без решения, и мы серьезно озабочены этим вопросом. Такие вещи происходят практически во всех закрытых учреждениях - в полицейских участках, следственных изоляторах, тюрьмах, психиатрических больницах и даже в закрытых учреждениях для детей, но огласке и суду предаются лишь единицы. По данным КУИС МВД РК, в 2015 году к уголовной ответственности был привлечен только один сотрудник по одному факту, а в 2016-м - 12 сотрудников по четырем фактам. А сколько сотрудников полиции ежегодно привлекаются к ответственности за применение пыток во время следственных мероприятий?! … В 2015 году по фактам пыток были возбуждены 640 уголовных дел. За неподтвержденностью в ходе расследования, до суда дошло только 13 дел.

За 6 месяцев 2016 года зарегистрированы 350 дел, а в суд передано только четыре. Получается, заключенные жалуются на пытки и жестокое обращение, но их никто не слышит. В целом в 2016 году в Казахстане были зарегистрированы 1460 правонарушений, связанных с пытками, в том числе в отношении женщин - 52, несовершеннолетних - 3. И только по 63 правонарушениям уголовные дела окончены производством».

Также Шамбилов неоднократно акцентировал внимание на том, что казахстанским осужденным невозможно подать жалобы, так как нет безопасного канала их подачи. Все жалобы регистрируются в спецотделе, то есть проходят через сотрудников учреждения, поэтому человек не может пожаловаться на действия администрации или персонала.

Сделав тщательный и всесторонний анализ ситуации в учреждениях УИС, PRI приступила к реализации программного направления по искоренению коррупции в уголовно-исполнительной системе МВД РК.

Реализация направлений находит поддержку в лице самого Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитета уголовно-исполнительной системы, Мажилиса Парламента, экспертного сообщества. Об этом было сказано вчера в Астане на рабочей встрече представителей Международной тюремной реформы в Центральной Азии и Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В рамках встречи достигнуты договоренности по усилению взаимодействия в вопросах изучения и проведения внешнего анализа коррупционных рисков, разработке экспертных документов по выявлению факторов, требующих законодательных изменений, повышению потенциала сотрудников горячей линии, вовлечению гражданского общества в процесс противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе.

Построение совместных действий будет отражено в заключении Меморандума о взаимном сотрудничестве, подписание которого ожидается в ближайшее время.

Торгын Нурсеитова