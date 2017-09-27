Определен самый популярный среди туристов город мира

Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба компании MasterCard,

Эксперты финансовой корпорации проанализировали данные о зарубежных гостях в 132 крупных городах мира за прошлый год. В итоге выяснилось, что за этот период в столице Таиланда останавливались с ночевкой 19,41 миллиона путешественников.

На втором месте находится Лондон с результатом в 19,06 миллиона человек. Париж замыкает топ-3: в отелях французской столицы в 2016 году на одну ночь и больше останавливались 15,45 миллиона визитеров.





Четвертую строчку занял Дубай (14,87 миллиона человек). На пятой позиции — Сингапур. Азиатский город-государство за год принял 13,11 миллиона путешественников. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.





За 2016 год туристы потратили в Бангкоке 14,1 миллиарда долларов. Лидером по общей сумме расходов путешественников стал Дубай. Отдыхающие пополнили бюджет арабского мегаполиса на 28,5 миллиарда долларов.



