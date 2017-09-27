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В Астане опровергли информацию об экспериментах над собаками в Агротехуниверситете

27 сентября 2017, 19:02

В настоящее время готовится официальный ответ.

В ведомстве пояснили, что ученые просили предоставить животных для проведения исследований на заражение собак паразитарными болезнями, передает медиацентр столичного акимата.

Управление сельского хозяйства Астаны опровергло появившуюся в социальных сетях, а также в ряде казахстанских СМИ информацию о якобы готовящихся на ветеринарном факультете Казахского агротехнического университета (КАТУ) им. С. Сейфуллина экспериментах над животными.

«21 сентября т.г. в адрес Управления сельского хозяйства поступил запрос от Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина касательно предоставления 15 собак для проведения исследований на заражение паразитарными болезнями. (…) В настоящее время готовится официальный ответ», – говорится в сообщении столичного Управления сельского хозяйства.

Срок исполнения по данному запросу, подчеркнули в ведомстве, согласно закону РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», составляет 15 календарных дней с момента получения.

Напомним, во вторник активисты волонтерского движения помощи и защиты животных города Астаны через соцсети распространили сообщение, согласно которому «в Управление сельского хозяйства обратился ветеринарный факультет Аграрного университета с просьбой предоставить 15 собак для проведения опытов над животными».

Тем временем, отметили в Управлении сельского хозяйства г. Астаны, в целях гуманного контролирования численности бродячих собак и кошек впервые из городского бюджета выделены средства на стерилизацию, закуп дополнительных вольеров для содержания собак, продлен срок содержания бродячих животных до 60 дней, а также включен пункт по передаче собак и кошек третьим лицам.

Фото: sputniknews.kz

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