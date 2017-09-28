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В Британии родился безухий младенец с густой шевелюрой

28 сентября 2017, 00:11

Волосы новорождённой дочки удивили всех.

Родители новорожденной живут в британском городе Фарнворт в графстве Ланкашир. Здесь и появилась на свет малышка, удивившая и родителей, и персонал роддома: у девочки уже от рождения были густые каштановые волосы, пишет Daily Mail.

Девочку назвали Пикси Роуз. Молодая мать Дженнифер Мастер рассказала, что волосы новорождённой дочки удивили всех.

"Я, безусловно, горжусь. Двое моих других детей, Райан и Келси, тоже родились с волосами, но Пикси переплюнула их обоих", – рассказала Дженнифер.

У Пикси есть еще одна особенность. Новорожденная больна микротией – это врожденное недоразвитие правого уха. Малышка Пикси не может им слышать.

"Мне говорят, что раз у нее много волос, которыми я могу прикрыть отсутствие ушка, то надо так и делать. Но я этого делать не буду: я буду постоянно затягивать ей волосы. Она родилась особенной я бы не хотела в ней что-то изменить, пусть даже весь мир будет против. Пусть она будет такой, как она есть", – говорит Дженнифер Мастер.



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