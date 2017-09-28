В Британии родился безухий младенец с густой шевелюрой

Родители новорожденной живут в британском городе Фарнворт в графстве Ланкашир. Здесь и появилась на свет малышка, удивившая и родителей, и персонал роддома: у девочки уже от рождения были густые каштановые волосы , пишет Daily Mail.





Девочку назвали Пикси Роуз. Молодая мать Дженнифер Мастер рассказала, что волосы новорождённой дочки удивили всех.





"Я, безусловно, горжусь. Двое моих других детей, Райан и Келси, тоже родились с волосами, но Пикси переплюнула их обоих", – рассказала Дженнифер.





У Пикси есть еще одна особенность. Новорожденная больна микротией – это врожденное недоразвитие правого уха. Малышка Пикси не может им слышать.





"Мне говорят, что раз у нее много волос, которыми я могу прикрыть отсутствие ушка, то надо так и делать. Но я этого делать не буду: я буду постоянно затягивать ей волосы. Она родилась особенной я бы не хотела в ней что-то изменить, пусть даже весь мир будет против. Пусть она будет такой, как она есть", – говорит Дженнифер Мастер.







