На поиски пропавшей туристки в Кыргызстан прибыли израильские спасатели
28 сентября 2017, 01:30
Пресс-служба МЧС опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что из Израиля отправили вертолет на поиски девушки.
В Кыргызстан прибили четыре спасателя из Израиля на поиски израильтянской туристки, без вести пропавшей в горах Джалал-Абадской области 23 сентября, передает Кабар.
Пресс-служба МЧС опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что из Израиля отправили вертолет на поиски девушки. О пропаже 22-летней гражданки Израиля сообщил местным жителям ее друг, который гулял вместе с ней.
Молодой человек упал со скалы и получил повреждения, тем самым потеряв ее из виду. В настоящее время группа местных жителей совместно с сотрудниками Аксыйского РОВД и сотрудниками МЧС проводят поиски девушки.
Фото: inform.kz
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