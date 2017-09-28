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На поиски пропавшей туристки в Кыргызстан прибыли израильские спасатели

28 сентября 2017, 01:30

Пресс-служба МЧС опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что из Израиля отправили вертолет на поиски девушки.

В Кыргызстан прибили четыре спасателя из Израиля на поиски израильтянской туристки, без вести пропавшей в горах Джалал-Абадской области 23 сентября, передает Кабар.

Пресс-служба МЧС опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что из Израиля отправили вертолет на поиски девушки. О пропаже 22-летней гражданки Израиля сообщил местным жителям ее друг, который гулял вместе с ней.

Молодой человек упал со скалы и получил повреждения, тем самым потеряв ее из виду. В настоящее время группа местных жителей совместно с сотрудниками Аксыйского РОВД и сотрудниками МЧС проводят поиски девушки.

Фото: inform.kz

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