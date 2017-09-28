В Казахстане разъяснительную работу среди населения проводят 863 религиоведа
28 сентября 2017, 10:10
С их участием в этом году проведено около 17 тысяч информационно-разъяснительных мероприятий.
По данным Министерства по делам религий и гражданского общества РК, разъяснительную работу среди населения проводят 863 религиоведов, исламоведов и теологов в составе республиканских и региональных информационно-разъяснительных групп, передает Zakon.kz.
Действуют 1 республиканская и 249 региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религии. Количество членов ИРГ составляет 3,5 тысяч человек. Составы ИРГ представлены квалифицированными специалистами в религиозной сфере, куда входят не только религиоведы, теологи, представители традиционного духовенства, но и сотрудники молодежных организаций, этнокультурных объединений, депутаты, деятели культуры и спорта, а также члены Ассамблеи народа Казахстана.
Количество религиоведов, исламоведов и теологов, работающих в составе ИРГ на центральном и местном уровнях составляет 863 человека. С их участием в этом году проведено около 17 тысяч информационно-разъяснительных мероприятий с охватом 1 млн. 800 человек.
Фото: Министерство по делам религий и гражданского общества РК
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