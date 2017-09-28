Футболисты сборной посетили детский дом в Темиртау

Игроки национальной и молодежной сборных Казахстана Сергей Хижниченко, Виктор Дмитренко, Игорь Щацкий, Михаил Габышев, Оралхан Омиртаев, Геворг Наджарян, Руслан Алимбаев, а также главный тренер Александр Бородюк и экс-игроки сборной Казахстана Мурат Тлешов и Андрей Финонченко посетили детский дом в городе Темиртау.





Как сообщает официальный сайт ФФК, футболисты сочли своим долгом порадовать маленьких детей памятными подарками, а также сладостями.





- В Талгаре и в Астане мы раньше со сборной ездили к детям. Сейчас мы в Темиртау. Я рад приехать сюда. Это, безусловно, нужное мероприятие. Для каждого из нас это большое удовольствие – подарить детям праздник. Здесь отличные условия, дети очень активные. Провести время с детьми - это крутые эмоции. Желаю, чтобы все их мечты в жизни исполнились! - сказал нападающий сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Сергей Хижниченко.





- Мне, как воспитаннику темиртауского футбола, очень приятно присутствовать здесь. Знаю, что детишки активно поддерживают нашу сборную и даже приезжают в Астану на матчи. Спасибо детям, которые нас вдохновляют. Мы всегда стараемся радовать вас! - сказал голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Щацкий.





- Я хочу сказать тем людям, которые здесь работают - низкий вам поклон за то, что вы делаете. Это - благородное дело, великий труд - добавил главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк.





В свою очередь, дети собственными силами организовали концерт и продемонстрировали свое творчество. Воспитанники детского дома подарили гостям сувениры ручной работы.





- Футболисты с большой теплотой относятся к детям. Они делят с нами свои радости, свои победы, не забывают о нас, каждый раз приезжают с подарками. Очень часто приглашают на свои игры и нередко оказывают благотворительную помощь, - отметила директор детского дома Данекер Сейсекенова.





В конце мероприятия - теплое общение, общее фото на память. Также дети и футболисты играли в различные игры, вместе пили чай. Словом, никому не было скучно и дети вместе с кумирами весело провели время.









фото - ФК "Шахтер" и Муратбек Биманов (ФФК)







