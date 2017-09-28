Суд в Австралии оштрафовал блогера, которая "излечилась" от рака мозга
28 сентября 2017, 16:59
Суд постановил, что Гибсон ввела в заблуждение читателей, заявив, что ей удалось вылечить рак мозга с помощью альтернативной медицины и особого питания.
Австралийского блогера Белль Гибсон оштрафовали на 410 тысяч долларов за то, что она зарабатывала деньги, обманывая своих читателей, сообщает телеканал ABC, передает РИА Новости.
Суд в городе Мельбурн постановил, что Гибсон ввела в заблуждение читателей, заявив, что ей удалось вылечить рак мозга с помощью альтернативной медицины и особого питания. Позднее выяснилось, что информация о том, что у Гибсон был рак, оказалось ложной.
По данным телеканала, женщина заработала 420 тысяч долларов, создав медиа-империю в социальной сети, а также выпустив кулинарную книгу и соответствующее приложение о здоровом образе жизни. История австралийки быстро привела ее к известности и популярности. Как сообщают СМИ, в 2014 году журнал Elle Australia признал Гибсон "самым вдохновляющим человеком".
Расследование в отношении австралийки инициировало управление по делам потребителей штата Виктория. Летом прошлого года в отношении Гибсон было начато гражданское дело. Суд пришел к выводу, что женщина лгала своим читателям о том, что деньги от продажи ее приложения и книг идут на благотворительность.
По данным СМИ, приложение Гибсон скачали 411 тысяч раз, также были проданы 16 тысяч экземпляров ее книги.
Фото © Fotolia / alimyakubov
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