Суд в Австралии оштрафовал блогера, которая "излечилась" от рака мозга

Австралийского блогера Белль Гибсон оштрафовали на 410 тысяч долларов за то, что она зарабатывала деньги, обманывая своих читателей, сообщает телеканал ABC,

Суд в городе Мельбурн постановил, что Гибсон ввела в заблуждение читателей, заявив, что ей удалось вылечить рак мозга с помощью альтернативной медицины и особого питания. Позднее выяснилось, что информация о том, что у Гибсон был рак, оказалось ложной.





По данным телеканала, женщина заработала 420 тысяч долларов, создав медиа-империю в социальной сети, а также выпустив кулинарную книгу и соответствующее приложение о здоровом образе жизни. История австралийки быстро привела ее к известности и популярности. Как сообщают СМИ, в 2014 году журнал Elle Australia признал Гибсон "самым вдохновляющим человеком".



