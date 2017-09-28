Штраф грозит родителям, запрещающим дочерям снимать платки в школах РК

Штраф грозит родителям, запрещающим дочерям снимать платки в школах. Об этом сообщили на брифинге в Атырауской региональной службе коммуникаций

По словам начальника отдела департамента по контролю в сфере образования Аманбая Хусинова, если школьница повторно нарушает требования по форме, размер штрафа ее родителям увеличивается в два раза по решению суда, куда обратятся уполномоченные органы.





"В нашем департаменте такие факты пока не зарегистрированы. Но как нам стало известно из неофициальных источников, в вашем департаменте на рассмотрении находятся пять материалов по назначению штрафа родителям учащихся школ им.Алтынсарина, им.Амандосова и №№1, 8, 10. В данное время в этих школах ведутся разъяснительные беседы с родителями. Если эти меры не дадут результата и родители не подчинятся требованию учителей согласно школьному уставу, то будут назначаться штрафы", -сказал Хусинов.





По словам начальника областного управления по делам религий Атырауской области Кайроллы Кошкалиева, в результате разъяснительной работы, которая ведется с прошлого года, 96 родителей из 136 согласились со школьными требованиями и их дочери сняли платки.

По словам Кошкалиева, специалисты центра «Шапагат» и информационно-аналитического центра во время проведения разъяснительных работ в школах получили такие ответы, как «не хочу носить платок, но родители заставляют».

