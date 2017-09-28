Штраф грозит родителям, запрещающим дочерям снимать платки в школах РК
28 сентября 2017, 17:49
Штраф за не соблюдение школьной формы составляет 22 690 тенге.
Штраф грозит родителям, запрещающим дочерям снимать платки в школах. Об этом сообщили на брифинге в Атырауской региональной службе коммуникаций, сообщает Azh.kz.
Родители детей, которые не соблюдают школьную форму, теперь будут платить штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) по ч.2 ст.409 КоАП РК («Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителями»).
По словам начальника отдела департамента по контролю в сфере образования Аманбая Хусинова, если школьница повторно нарушает требования по форме, размер штрафа ее родителям увеличивается в два раза по решению суда, куда обратятся уполномоченные органы.
"В нашем департаменте такие факты пока не зарегистрированы. Но как нам стало известно из неофициальных источников, в вашем департаменте на рассмотрении находятся пять материалов по назначению штрафа родителям учащихся школ им.Алтынсарина, им.Амандосова и №№1, 8, 10. В данное время в этих школах ведутся разъяснительные беседы с родителями. Если эти меры не дадут результата и родители не подчинятся требованию учителей согласно школьному уставу, то будут назначаться штрафы", -сказал Хусинов.
По словам начальника областного управления по делам религий Атырауской области Кайроллы Кошкалиева, в результате разъяснительной работы, которая ведется с прошлого года, 96 родителей из 136 согласились со школьными требованиями и их дочери сняли платки.
По словам Кошкалиева, специалисты центра «Шапагат» и информационно-аналитического центра во время проведения разъяснительных работ в школах получили такие ответы, как «не хочу носить платок, но родители заставляют».
По словам начальника областного управления образования Нурсауле Сайлауовой, в школах увеличивается количество школьниц, которые не только носят платок, но и не поют гимн, не рисуют и не участвуют в уроках физкультуры, объясняя это «харамом».
"Однажды я увидела, как одна девочка после физкультуры на следующем уроке сидела вся вспотевшая. Я спросила у нее, есть ли лишний платок, она ответила, что не хочет носить его, но попросила не рассказывать родителям. Это только один пример, в наших школах очень много девочек носят платки по принуждению своих родителей. Согласно уставу школьная форма девочек должна быть такой – юбка на 10 см ниже колен, белый верх, черный низ и без головного убора. Еще родители нарушают права своих детей и не пускают их в школу", - сказала начальник областного управления образования Н.Сайлауова.
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