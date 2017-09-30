Российских тяжелоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях
30 сентября 2017, 22:13
В конце июля 2016 года российских штангистов отстранили от участия в Играх в Рио-де-Жанейро.
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных соревнованиях. Такое решение принял Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), о чем было объявлено на сайте организации, сообщает Lenta.ru
Помимо россиян, в турнирах не смогут принимать участия спортсмены из Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. По результатам перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, сборные этих стран имели три и более положительных результата.
Таким образом, представители указанных стран пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.
В апреле российские тяжелоатлеты выиграли общекомандный зачет чемпионата Европы в хорватском Сплите. Россияне завоевали пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.
В конце июля 2016 года российских штангистов отстранили от участия в Играх в Рио-де-Жанейро из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. Адвокаты спортсменов подали коллективный иск в Спортивный арбитражный суд, который был отклонен.
Фото: USA Today Sports/ Reuters
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com