В Одессе подрались сторонники и противники Саакашвили
1 октября 2017, 00:03
Драку пресекла милиция.
В Одессе вспыхнули стычки на акции сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает Росбалт.
Сначала в центре города собрались несколько сотен сторонников бывшего президента Грузии, передает «Украинская правда». В это же время рядом с ними несколько десятков «молодых людей спортивной внешности» громко включили музыку, которая мешала участникам акции.
Сторонники Саакашвили решили силой выключить музыку, и тогда начались столкновения. Драку пресекла милиция.
После инцидента на акцию прибыл и сам Саакашвили. В своей речи он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это препятствиями, которые ему чинят украинские власти. После выступления политик отправился гулять по городу.
На 17 октября также запланировала акция протеста сторонников Саакашвили в Киеве.
Напомним, Саакашвили, которого лишили гражданства Украины, вернулся в страну 10 сентября. С помощью сторонников он смог прорваться через польско-украинскую границу. После этого он начал тур по городам страны.
Фото: luxnet.ua
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