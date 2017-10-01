В Одессе подрались сторонники и противники Саакашвили

В Одессе вспыхнули стычки на акции сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает передает Росбалт





Сначала в центре города собрались несколько сотен сторонников бывшего президента Грузии, передает «Украинская правда». В это же время рядом с ними несколько десятков «молодых людей спортивной внешности» громко включили музыку, которая мешала участникам акции.





Сторонники Саакашвили решили силой выключить музыку, и тогда начались столкновения. Драку пресекла милиция.





После инцидента на акцию прибыл и сам Саакашвили. В своей речи он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это препятствиями, которые ему чинят украинские власти. После выступления политик отправился гулять по городу.





На 17 октября также запланировала акция протеста сторонников Саакашвили в Киеве.





Напомним, Саакашвили, которого лишили гражданства Украины, вернулся в страну 10 сентября. С помощью сторонников он смог прорваться через польско-украинскую границу. После этого он начал тур по городам страны.



