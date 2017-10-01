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Референдум о независимости Каталонии признали законным

1 октября 2017, 19:48

Нельзя допустить, чтобы в XXI веке референдум о независимости перерос в состояние, близкое к гражданской войне.

Референдум о независимости Каталонии является законным. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье, 1 октября, заявила замглавы Европарламента, депутат из Австрии Ульрике Луначек.

«В принципе референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, он должен проходить по согласованию с Мадридом. Вместе с тем центральное правительство должно наконец прекратить блокаду диалога», — говорится в заявлении замглавы Европарламента.

Луначек призналась, что шокирована ситуацией в Каталонии, и призвала к деэскалации конфликта. «Я осуждаю применение резиновых пуль и дубинок испанскими силовыми структурами», — добавила евродепутат.

Она также призвала Еврокомиссию стать посредником между центральным правительством Испании и каталонским региональным правительством. «Нельзя допустить, чтобы в XXI веке референдум о независимости перерос в состояние, близкое к гражданской войне», — отметила Луначек.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось в воскресенье в 10 утра по московскому времени. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Мадрид всячески пытается помешать голосованию. В частности, сообщается о том, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне. По последним данным властей Каталонии, в различных столкновениях жителей региона со стражами порядка пострадали 337 человек.

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
на снимке Ульрике Луначек

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