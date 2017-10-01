ФТА РК: рассчитываем на дисквалификацию только "взрослых" сборных
1 октября 2017, 22:42
Казахстанская сторона работает над тем, чтобы никакие дисциплинарные меры не распространялись на юношескую и юниорскую сборные.
Участники внеочередного заседания исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) поддержали принятое год назад решение о годичной дисквалификации национальных федераций девяти стран, в числе которых Казахстан и Россия. Федерация тяжелой атлетики РК рассчитывает, что дисквалификация не затронет юношей и юниоров, сообщает Sputnik Казахстан.
Летом 2016 года в Тбилиси исполком IWF принял решение о дисквалификации на год национальных федераций Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины. Основанием для такого решения послужили три и более положительные повторные допинг-пробы атлетов этих стран, взятые во время Олимпиад 2008 и 2012 годов.
При этом решение о дисквалификации не было незамедлительно приведено в исполнение в отношение ни одной из этих стран, за исключением России, тяжелоатлетов которой не пустили на Олимпиаду в Рио вообще. Остальные потенциальные дисквалифицированные сборные на эту Олимпиаду поехали, но, естественно, без "допинг-фигурантов".
При этом официальное решение о дисквалификации откладывалось в течение всего 2016 и большей части 2017 года, поскольку по каждому атлету шли индивидуальные рассмотрения. К сентябрю 2017 года все они были закончены, и в Будапеште состоялось внеочередное заседание исполкома IWF, на котором, как ожидалось, будет вынесен окончательный вердикт.
Это не мы — это они
Заседание шло два дня, и еще в первый его день, 30 сентября, на официальном сайте IWF появилось сообщение о том, что решение, якобы, уже утверждено и на чемпионат мира в Анахайме, который пройдет в конце ноября — начале декабря, ни одна из девяти упомянутых стран не поедет.
В ответ генеральный секретарь ФТА Омар Мустафин в субботу заявил, что окончательное решение еще не вынесено, поскольку приниматься оно должно с заслушиванием позиций всех девяти федераций. Позиция казахстанской федерации в двух словах была следующая: допинговые безобразия творились при прежнем руководстве, которое со времен Пекина и Лондона полностью сменилось.
Новое руководство ФТА, по утверждению Мустафина, ставит надежный заслон допингу, о чем свидетельствует отсутствие претензий к казахстанским атлетам в течение последних лет. Ну, и, наконец, летом прошлого года вице-президентом IWF был избран новый президент ФТА Жанат Тусупбеков — это придавало казахстанской федерации уверенности, что в отношении казахстанских тяжей будет вынесено какое-то индивидуальное, отличное от остальных "допинг-фигурантов" решение.
Определенная логика в этих ожиданиях была: для того, чтобы сделать заместителем президента IWF представителя страны, которую IWF намерена вот-вот дисквалифицировать на год, надо иметь какие-то особо садистские наклонности. Все равно, что включить в состав комиссии, решающей, каким именно образом будут казнить осужденного, его ближайших родственников.
Судный день не закончен
В итоге после окончания заседания 1 октября выяснилось, что определенный запас садизма у руководства IWF все-таки присутствует. Не потому, что Казахстан все-таки дисквалифицировали (в изложении ФТА это звучит как "… члены Исполкома вновь подтвердили "Тбилисское решение" и обсудили способы его исполнения на основании рекомендаций специальной комиссии"). А потому что итоговое решение по каждой федерации так и не было озвучено.
"Согласно официальному заявлению IWF, уведомления об исполнении решения и соответствующие условия будут направлены девяти национальным федерациям в середине октября этого года", — поясняют в ФТА.
Что это значит? Скорее всего, что, выслушав доклады днвяти федераций, IWF будет разрабатывать для каждой страны отдельное решение. Не унифицированное одно на всех (полная дисквалификация всех сборных — от взрослых до юношеских и юниорских), а с учетом того, видимо, атлеты какого возраста (и, кстати, пола) попадались на допинге.
Иными словами, если тяжелоатлетки той или иной страны на положительной пробе не попались, то в разосланных в середине октября уведомлениях может быть допуск женской сборной этой страны к ЧМ в Анахайме при дисквалификации мужской. И наоборот, если положительные пробы давали исключительно представительницы прекрасного пола, а тяжи пола мужеского оказались, как жена Цезаря, вне подозрений, то в Анахайм могут поехать они. При этом к федерациям будет наверняка выдвинут ряд отлагательных условий (скажем, еще одна положительная проба в течение года — и под новый срок угодят все, вне зависимости от пола и возраста).
По логике вещей, отсутствие 1 октября унифицированного решения по девяти федерациям оптом и обещание разослать всем письменные уведомления индивидуально наталкивает на мысль о том, что такой исход вполне возможен. По крайней мере, в казахстанской федерации на него рассчитывают.
"Казахстанская сторона работает над тем, чтобы никакие дисциплинарные меры не распространялись на юношескую и юниорскую сборные Казахстана, а казахстанские представители и федерация в целом продолжили работу в управляющих органах международной и азиатской федераций", — говорится в сообщении ФТА.
В федерации ожидают, что в конвертике от IWF, который должен прийти в Казахстан в середине октября, основной дисциплинарной мерой станет отстранение взрослой сборной Казахстана на 12 месяцев (тут будет соблюдено полное гендерное равенство, поскольку положительных проб было в равной степени и у мужчин, и у женщин). В Астане также уверены, что отстранение может быть снято раньше упомянутого годичного срока на основании заключения специальной комиссии, которая будет проводить мониторинг ситуации в области практической борьбы с допингом в девяти странах.
Что на самом деле будет в конвертике от IWF, узнаем в середине октября. Судный день продолжается…
Фото: baribar.kz
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