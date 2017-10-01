ФТА РК: рассчитываем на дисквалификацию только "взрослых" сборных

Казахстанская сторона работает над тем, чтобы никакие дисциплинарные меры не распространялись на юношескую и юниорскую сборные.

Участники внеочередного заседания исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) поддержали принятое год назад решение о годичной дисквалификации национальных федераций девяти стран, в числе которых Казахстан и Россия. Федерация тяжелой атлетики РК рассчитывает, что дисквалификация не затронет юношей и юниоров , сообщает , сообщает Sputnik Казахстан.





Летом 2016 года в Тбилиси исполком IWF принял решение о дисквалификации на год национальных федераций Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины. Основанием для такого решения послужили три и более положительные повторные допинг-пробы атлетов этих стран, взятые во время Олимпиад 2008 и 2012 годов.





При этом решение о дисквалификации не было незамедлительно приведено в исполнение в отношение ни одной из этих стран, за исключением России, тяжелоатлетов которой не пустили на Олимпиаду в Рио вообще. Остальные потенциальные дисквалифицированные сборные на эту Олимпиаду поехали, но, естественно, без "допинг-фигурантов".

При этом официальное решение о дисквалификации откладывалось в течение всего 2016 и большей части 2017 года, поскольку по каждому атлету шли индивидуальные рассмотрения. К сентябрю 2017 года все они были закончены, и в Будапеште состоялось внеочередное заседание исполкома IWF, на котором, как ожидалось, будет вынесен окончательный вердикт.

Это не мы — это они

Заседание шло два дня, и еще в первый его день, 30 сентября, на официальном сайте IWF появилось сообщение о том, что решение, якобы, уже утверждено и на чемпионат мира в Анахайме, который пройдет в конце ноября — начале декабря, ни одна из девяти упомянутых стран не поедет.

В ответ генеральный секретарь ФТА Омар Мустафин в субботу заявил, что окончательное решение еще не вынесено, поскольку приниматься оно должно с заслушиванием позиций всех девяти федераций. Позиция казахстанской федерации в двух словах была следующая: допинговые безобразия творились при прежнем руководстве, которое со времен Пекина и Лондона полностью сменилось.



Новое руководство ФТА, по утверждению Мустафина, ставит надежный заслон допингу, о чем свидетельствует отсутствие претензий к казахстанским атлетам в течение последних лет. Ну, и, наконец, летом прошлого года вице-президентом IWF был избран новый президент ФТА Жанат Тусупбеков — это придавало казахстанской федерации уверенности, что в отношении казахстанских тяжей будет вынесено какое-то индивидуальное, отличное от остальных "допинг-фигурантов" решение. Определенная логика в этих ожиданиях была: для того, чтобы сделать заместителем президента IWF представителя страны, которую IWF намерена вот-вот дисквалифицировать на год, надо иметь какие-то особо садистские наклонности. Все равно, что включить в состав комиссии, решающей, каким именно образом будут казнить осужденного, его ближайших родственников.

Судный день не закончен

В итоге после окончания заседания 1 октября выяснилось, что определенный запас садизма у руководства IWF все-таки присутствует. Не потому, что Казахстан все-таки дисквалифицировали (в изложении ФТА это звучит как "… члены Исполкома вновь подтвердили "Тбилисское решение" и обсудили способы его исполнения на основании рекомендаций специальной комиссии"). А потому что итоговое решение по каждой федерации так и не было озвучено. "Согласно официальному заявлению IWF, уведомления об исполнении решения и соответствующие условия будут направлены девяти национальным федерациям в середине октября этого года", — поясняют в ФТА.

Что это значит? Скорее всего, что, выслушав доклады днвяти федераций, IWF будет разрабатывать для каждой страны отдельное решение. Не унифицированное одно на всех (полная дисквалификация всех сборных — от взрослых до юношеских и юниорских), а с учетом того, видимо, атлеты какого возраста (и, кстати, пола) попадались на допинге.

