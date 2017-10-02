В Грузии прошёл марш за нормализацию отношений с Москвой
2 октября 2017, 00:02
Представители партии уже запланировали поездку в Москву на начало октября.
Около 5 тыс. человек приняли участие в марше оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Тбилиси. Они требовали улучшения социальных условий среди населения и налаживания отношений с Россией, сообщает RT
Представители партии уже запланировали поездку в Москву на начало октября.
Напомним, дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны после конфликта в Южной Осетии в 2008 году: в августе того года Грузия атаковала республику и разрушила часть ее столицы Цхинвали.
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