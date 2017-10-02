В Грузии прошёл марш за нормализацию отношений с Москвой

Представители партии уже запланировали поездку в Москву на начало октября.

Около 5 тыс. человек приняли участие в марше оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Тбилиси. Они требовали улучшения социальных условий среди населения и налаживания отношений с Россией , сообщает , сообщает RT





Представители партии уже запланировали поездку в Москву на начало октября.













Напомним, дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны после конфликта в Южной Осетии в 2008 году: в августе того года Грузия атаковала республику и разрушила часть ее столицы Цхинвали.



