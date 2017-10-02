Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Грузии прошёл марш за нормализацию отношений с Москвой

2 октября 2017, 00:02

Представители партии уже запланировали поездку в Москву на начало октября.

Около 5 тыс. человек приняли участие в марше оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Тбилиси. Они требовали улучшения социальных условий среди населения и налаживания отношений с Россией, сообщает RT

Представители партии уже запланировали поездку в Москву на начало октября.



Напомним, дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны после конфликта в Южной Осетии в 2008 году: в августе того года Грузия атаковала республику и разрушила часть ее столицы Цхинвали.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...