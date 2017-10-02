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Ученые заявили, что человечество само виновато в землетрясениях

2 октября 2017, 01:03

Виной большому количеству землетрясений является технический прогресс.

Сейсмологи из Америки тщательно изучили вопрос землетрясений. В результате был подготовлен целый доклад, в котором детально рассматривалась причина природных явлений, сообщает Новости планеты.

Сейсмологи уверены, что истинная причина катастроф находится под носом — в антропогенной деятельности человека. Безусловно, природа тоже является двигающей силой, но в основном виной большому количеству землетрясений является технический прогресс.

Так, появляются всё новые устройства для добывания полезных ископаемых, которые нарушают естественный баланс в земной коре. Кроме того, реальную опасность таит климатическое оружие. О безопасности, к сожалению, люди беспокоятся мало.

Постоянная подземная деятельность шахт нарушает земную кору, вследствие чего литосферные плиты приходят в движение. Возможно, землетрясение на территории Японии, которое стало причиной аварии на «Фукусима», как раз возникло из-за деятельности человека.

Фото: telegraf.com.ua

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