Ученые заявили, что человечество само виновато в землетрясениях

Сейсмологи из Америки тщательно изучили вопрос землетрясений. В результате был подготовлен целый доклад, в котором детально рассматривалась причина природных явлений, сообщает сообщает Новости планеты





Сейсмологи уверены, что истинная причина катастроф находится под носом — в антропогенной деятельности человека. Безусловно, природа тоже является двигающей силой, но в основном виной большому количеству землетрясений является технический прогресс.





Так, появляются всё новые устройства для добывания полезных ископаемых, которые нарушают естественный баланс в земной коре. Кроме того, реальную опасность таит климатическое оружие. О безопасности, к сожалению, люди беспокоятся мало.





Постоянная подземная деятельность шахт нарушает земную кору, вследствие чего литосферные плиты приходят в движение. Возможно, землетрясение на территории Японии, которое стало причиной аварии на «Фукусима», как раз возникло из-за деятельности человека.



