ФК "Барселона" присоединится к национальной забастовке в Каталонии

Пресс-служба каталонской команды сообщила о приостановке работы клуба в день стачки.

Информация об этом появилась сегодня в соцсетях "Барселоны".

— "Барселона" присоединяется к забастовке во имя демократии, и, следовательно, завтра клуб будет закрыт, — гласит "твиттер" каталонского клуба.

El FC Barcelona s'adhereix a l'aturada de país impulsat per la Taula per la Democràcia i, per tant, el Club romandrà tancat demà. — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 2 октября 2017 г.

Также клуб сообщил, что завтра в спортивном комплексе "Барселоны" будут отменены все занятия.

Напомним, 3 октября в Каталонии объявлена национальная всеобщая забастовка, на которой перед митингующими выступят политики и общественные деятели.

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