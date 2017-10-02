ФК "Барселона" присоединится к национальной забастовке в Каталонии
2 октября 2017, 21:00
Пресс-служба каталонской команды сообщила о приостановке работы клуба в день стачки.
Информация об этом появилась сегодня в соцсетях "Барселоны".
— "Барселона" присоединяется к забастовке во имя демократии, и, следовательно, завтра клуб будет закрыт, — гласит "твиттер" каталонского клуба.
El FC Barcelona s'adhereix a l'aturada de país impulsat per la Taula per la Democràcia i, per tant, el Club romandrà tancat demà.— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 2 октября 2017 г.
Также клуб сообщил, что завтра в спортивном комплексе "Барселоны" будут отменены все занятия.
Напомним, 3 октября в Каталонии объявлена национальная всеобщая забастовка, на которой перед митингующими выступят политики и общественные деятели.
Все новости по теме смотрите здесь.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com