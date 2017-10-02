О казахстанцах среди пострадавших или погибших в Лас-Вегасе не поступало сообщений – МИД РК

Ведомство выясняет, действительно ли никто из граждан Казахстана не пострадал при массовом расстреле.

Казахстанские дипломаты выясняют, нет ли среди пострадавших или погибших во время массового расстрела в Лас-Вегасе граждан нашей страны, передает ИА «NewTimes.kz».

«О казахстанцах среди пострадавших или погибших в Лас-Вегасе не поступало сообщений. Наше посольство в США отслеживает ситуацию. В случае поступления данных мы сообщим, информация проверяется», — сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

В американском Лас-Вегасе 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. После чего, покончил с собой. Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы одиночки.