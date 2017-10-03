Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Казахстане в сентябре на 2,1% уменьшилась величина прожиточного минимума

3 октября 2017, 16:24

Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,1%.

В Казахстане размер величины прожиточного минимума в сентябре 2017 года составил 25 139 тенге, что на 2,1% меньше показателя предыдущего месяца, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре этого года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 16,9%, с соответствующим месяцем прошлого года - на 8,4%.

В структуре величины прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,1%, фруктов и овощей - 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.

Фото: ustinka.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...