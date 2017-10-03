В Казахстане в сентябре на 2,1% уменьшилась величина прожиточного минимума
3 октября 2017, 16:24
Доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,1%.
В Казахстане размер величины прожиточного минимума в сентябре 2017 года составил 25 139 тенге, что на 2,1% меньше показателя предыдущего месяца, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре этого года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 16,9%, с соответствующим месяцем прошлого года - на 8,4%.
В структуре величины прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,1%, фруктов и овощей - 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.
Фото: ustinka.kz
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